Spor ve sinemayı bir araya getiren İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali, Atlas Sineması’nda düzenlenen açılış töreniyle başladı. Festivalin ilk gününde, genç yaşta hayatını kaybeden spiker Emre Gönlüşen’in yaşamını konu alan Gönlüşen belgeseli izleyiciyle buluştu.

Festival Direktörü Gökçe Kaan Demirkıran, 4 gün sürecek etkinlikte 21 ülkeden 66 filmin gösterileceğini açıkladı. Demirkıran, spor dünyasındaki görünmeyen emekleri sahneye taşımayı amaçladıklarını belirtti.

Belgeseller ve söyleşilerle dolu bir program

İlk günkü gösterimlerde, Daniel Mejia Vargas’ın yönettiği Kolombiya yapımı kısa film Il Dieci (The Number Ten) da yer aldı. Festivalin ikinci gününde ise belgesel gösterimlerinin yanı sıra “Yeni Nesil Spor İçerikleri” başlıklı söyleşiyle spor medyasının geleceği ele alınacak.

Ardından Dar Alanda Kısa Paslaşmalar filminin özel gösterimi yapılacak. Gösterim sonrası yönetmen Serdar Akar ile sinema yazarı Uğur Vardan’ın katılımıyla bir söyleşi gerçekleştirilecek.

Taçsız Kral ve Gol Kralı özel gösterimde

Festivalin üçüncü gününde, Atıf Yılmaz’ın yönettiği ve Metin Oktay’ın hayatını anlatan Taçsız Kral izleyiciyle buluşacak. Gösterimin ardından Mehmet Ayan, Mustafa Denizli ve Attila Gökçe’nin katılımıyla film üzerine bir değerlendirme yapılacak.

Son gün olan 10 Mayıs’ta ise Türk sinemasının klasiklerinden Gol Kralı sinemaseverlerle buluşacak. Festival, sporu anlatmanın yaratıcı yollarını keşfetmek isteyen sinema ve spor tutkunlarını bir araya getirmeye devam edecek.