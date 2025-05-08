TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında faaliyet gösteren Yapay Zeka Araştırma Komisyonu’nun isminin değiştirilerek kalıcı bir komisyon haline getirilmesi gerektiğini belirtti. Kurtulmuş, Veriden Karara Ulusal Yapay Zeka Zirvesi’nin açılışında yaptığı konuşmada, teknolojinin arkasındaki ahlaki değerlerin en az teknik ilerleme kadar önemli olduğuna dikkat çekti.

“Yapay zeka, milli güvenlik meselesidir”

Yapay zekanın sadece teknik bir alan değil, aynı zamanda bir milli güvenlik konusu olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, Türkiye'nin bu alanda takip eden değil, takip edilen ülke olması gerektiğini belirtti. Komisyon raporlarının Türkiye’nin teknoloji yol haritasına katkı sunduğunu kaydetti.

“Vicdansız teknoloji insanlığa zarar verir”

Teknolojinin kendi başına iyi ya da kötü olmadığını, onu yönlendiren aklın, vicdanın ve etik değerlerin belirleyici olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Nükleer teknoloji de kıymetlidir ama vicdansız akılla birleşirse Hiroşima olur," değerlendirmesinde bulundu. Yapay zekanın kötü niyetli kullanımıyla Gazze gibi trajedilerin yaşandığını hatırlattı.

“Yapay zeka insanı tamamlamalı, ikame etmemeli”

Yapay zekanın insan yerine geçip geçmeyeceği sorusunun önemli olduğunu dile getiren Kurtulmuş, “Yapay zekaya hangi yetkilerimizi devredeceğiz? Bu alanda insanın tamamlayıcısı mı yoksa ikamesi mi olacak?” sorularını gündeme getirdi. Kapitalizmin sınırsız kâr dürtüsünün, insanı devre dışı bırakacak teknolojilere yol açabileceği uyarısında bulundu.

“Yeni bir yapay zeka ekosistemi kurmalıyız”

Kurtulmuş, yapay zeka çalışmalarında sadece teknik kabiliyetlerin değil, aynı zamanda hikmet, irfan, vicdan ve hukuk gibi değerlerin de yer alması gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin bu alandaki küresel iddiasını evrensel düzeye taşıma sorumluluğu bulunduğunu belirtti.