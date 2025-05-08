İstanbul Şişli’de 34 yaşındaki Bahar Aksu’nun sokak ortasında eski eşi tarafından öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 5 Mayıs günü Kazım Orbay Caddesi'nde meydana gelmiş, Aksu eski eşi Rüstem E. ve yanındaki arkadaşı Samet S. tarafından zorla araca bindirilmek istenirken tabancayla vurularak hayatını kaybetmişti.

Mahkemeden tutuklama kararı

Cinayetin ardından Silivri’de yakalanan Rüstem E., Samet S., araç sürücüsü Semih Y. ve olay sırasında araçta bulunan Aziz B., emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık ifadeleri sonrası nöbetçi sulh ceza hâkimliğine çıkarılan 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın perde arkası ortaya çıktı

İfade veren Semih Y., İstanbul’a gezmek için geldiklerini, Rüstem E.’nin Bahar Aksu ile görüşmesi gerektiğini söyleyerek kendilerini olay yerine götürdüğünü anlattı. Aksu’yu zorla araca bindirmeye çalışan Rüstem E. ve Samet S.’nin, kadının direnmesi üzerine ateş ederek olay yerinden kaçtığını beyan etti.

Geçmişte şiddet ve tehdit şikâyetleri var

Yapılan incelemelerde Bahar Aksu’nun 2019’da evlendiği Rüstem E. ile 2022 yılında boşandığı, çiftin çocuğu bulunmadığı öğrenildi. Aksu’nun, 2020 yılında tehdit ve kasten yaralama nedeniyle eski eşi hakkında iki kez şikâyette bulunduğu, ancak aralarında aktif bir tedbir kararının bulunmadığı belirlendi.

Cinayet anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, zanlı Rüstem E.'nin yakalanma anı da başka bir sürücünün cep telefonu kamerasınca kaydedildi.