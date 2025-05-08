Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı (Gymnich) kapsamında Polonya’nın başkenti Varşova’da bir dizi diplomatik görüşme gerçekleştirdi.

Toplantı marjında Fidan, İsveç Göç ve Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Bakanlık sosyal medyada duyurdu

Görüşmelere ilişkin bilgi, Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya platformu X üzerinden yapılan paylaşımlarla kamuoyuna aktarıldı. Paylaşımlarda, Fidan’ın Gymnich formatındaki toplantıda gerçekleştirdiği ikili temaslara yer verildi. Görüşmelerin içeriğine dair detay ise paylaşılmadı.

Gymnich nedir?

Avrupa Birliği’nin “Gymnich” olarak bilinen gayriresmi dışişleri bakanları toplantısı, üye ve aday ülkelerin temsilcilerini serbest formatta bir araya getirerek ortak dış politika başlıklarının tartışılmasını amaçlıyor. Bu tür toplantılar, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin gündeme alınmasına da olanak tanıyor.