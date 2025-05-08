ABD Çalışma Bakanlığı’nın yayımladığı verilere göre, 2025’in ilk çeyreğinde ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği bir önceki döneme kıyasla yüzde 0,8 oranında azaldı. Beklentiler verimlilikte yüzde 0,4 düşüş yönündeyken, gerçekleşen veri 2022 ortasından bu yana görülen ilk negatif seviye oldu.

Geçtiğimiz çeyrekte yüzde 1,7 artış gösteren verimlilik, yılın başında yönünü aşağı çevirdi. Ocak-Mart döneminde üretimde yüzde 0,3 azalma görülürken, çalışanların toplam çalışma süresi yüzde 0,6 oranında arttı. Verimlilik yıllık bazda ise yüzde 1,4 yükseldi.

Emek maliyetleri Fed’in radarında

Verimlilik düşerken iş gücü maliyetleri yükselişini sürdürdü. Fed’in önemli enflasyon göstergelerinden biri kabul edilen birim emek maliyeti, aynı dönemde yüzde 5,7 arttı. Bu artış, piyasalardaki yüzde 5,3’lük beklentinin üzerinde gerçekleşti.

Birim maliyet geçen yılın son çeyreğinde yalnızca yüzde 2 artmıştı. Yeni açıklanan verilerle birlikte yıllık bazda artış oranı yüzde 1,3 olarak kaydedildi.

Ekonomistler, iş gücü maliyetlerindeki bu hızlanmanın Fed’in para politikası kararlarında etkili olabileceğini değerlendiriyor.