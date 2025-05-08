Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Vakıflar Haftası Toplu Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, gençlerin yuva kurmasına yönelik destek çağrısında bulundu. Erdoğan, evliliğin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı, “Vakıflarımızı ve hayırseverlerimizi gençlerin evlenmesine daha fazla destek vermeye davet ediyorum. Evliliği zorlaştıran hiçbir gerekçeyi doğru bulmuyoruz,” ifadelerini kullandı.

“Evlilik teşvik edilmeli, engeller kaldırılmalı”

Erdoğan konuşmasında, toplumda yaygınlaşan bazı kültürel ve sosyal baskıların gençlerin evlenmesini zorlaştırdığına dikkat çekerek, “İster töre, ister gelenek, ister güncel akım bahanesiyle olsun, evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz,” dedi. Evliliği kolaylaştırmanın ve desteklemenin, içinde bulunulan dönemde öncelikli bir konu olması gerektiğini belirtti.

Açılışlar canlı bağlantıyla yapıldı

Törende, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Arnavutluk, Tokat ve Gaziantep’te hayata geçirilen çeşitli vakıf projelerinin toplu açılışları da gerçekleştirildi. Açılışlar, törene canlı bağlantılarla eş zamanlı olarak yapıldı. Ayrıca törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye takdim edilirken, gönüllü faaliyetler yürüten bir çifte de Cumhurbaşkanı tarafından özel bir hediye sunuldu.