İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarında biri bebek olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti. Nusayrat Mülteci Kampı ve Rimal Mahallesi hedef alındı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, saldırılar Gazze’nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı’nda yoğunlaştı. Şehitler Camisi çevresindeki Hamdan ailesine ait ev, savaş uçakları tarafından vuruldu.

Aynı aileden üç kişi hayatını kaybetti

Bombardımanda Reşad Ebu Hayye, eşi Safa ve henüz bebek olan oğulları Amr yaşamını yitirdi. Ailenin evi tamamen yıkılırken, enkaz altından kurtarma çalışmaları sürdürüldü. Görgü tanıkları, saldırının gece saatlerinde gerçekleştirildiğini aktardı.

Rimal Mahallesi’ne İHA saldırısı

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı (İHA), Gazze kent merkezindeki Rimal Mahallesi’nde bir daireyi hedef aldı. Saldırıda bir kişi daha hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı olduğu, bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Bölgedeki sağlık kaynakları, artan saldırılar nedeniyle hastanelerin kapasitesinin zorlandığını ifade ediyor. Uluslararası kuruluşlar, sivillerin korunması çağrısını yineledi.