Dolar/TL, güne yükselişle başlayarak 38,7280 seviyesinden işlem görüyor. Euro ve sterlin karşısında da TL'deki değer kaybı dikkat çekiyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL kuru, günü 38,6340 seviyesinde kapatmıştı. Bugün saat 09.30 itibarıyla dolar yüzde 0,3 yükselirken, euro/TL yüzde 0,5 artışla 43,5820'ye, sterlin/TL ise yüzde 0,1 primle 51,3480'e yükseldi. Dolar endeksi ise hafif düşüşle 100,5 seviyelerinde bulunuyor.

Küresel piyasalar ABD-Çin görüşmelerine odaklandı

ABD'nin ticaret politikalarına dair haber akışı küresel piyasalarda etkili olmaya devam ediyor. ABD’nin İngiltere ile yaptığı ilk ticaret anlaşması teknoloji ve ilaç sektörlerini kapsam dışı bırakırken, anlaşmanın sınırlı etkisi piyasalarda temkinli bir iyimserliğe yol açtı.

Bugün başlayacak olan ve hafta sonuna kadar sürmesi beklenen ABD-Çin ticaret görüşmeleri, küresel risk iştahı ve dolar talebi üzerinde belirleyici olacak. Uzmanlar, Washington'un uzlaşmacı tavrının piyasaları rahatlatabileceğini belirtiyor.

Yurt içi veri gündeminde sanayi üretimi var

Yatırımcılar bugün yurt içinde açıklanacak olan sanayi üretim verisini takip ederken, küresel tarafta İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey’in konuşması da döviz kurlarında hareketlilik yaratabilir. Analistler, tarifelere yönelik açıklamaların da döviz piyasasında etkili olabileceğini vurguluyor.