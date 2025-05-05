CHP Kurultayı Soruşturmasında Genişleme: İmamoğlu’na 9 Kritik Soru Yöneltildi

CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen 38. Olağan Kurultayı, sadece siyasi tartışmalarla değil, aynı zamanda adli süreçlerle de gündeme oturdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “para karşılığı oy kullanımı” iddialarına yönelik soruşturma, yeni bir aşamaya geçti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden yolsuzluk suçlamasıyla uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, bu kapsamda “şüpheli” sıfatıyla ifade verdi. Soruşturmanın seyri ve yöneltilen sorular, siyasi kulislerde dikkatle takip ediliyor.

İmamoğlu’na 9 Soru, Tek Yanıt Stratejisi

Soruşturmayı yürüten savcılık, İmamoğlu’na kurultay sürecinde bazı parti delegelerine çıkar sağlandığı, çeşitli kişilere maddi destek sunularak oy yönlendirmesi yapıldığı ve bu şekilde seçim sonuçlarına müdahale edildiği iddialarına dair toplam dokuz soru yöneltti. Ancak İmamoğlu, bu sorulara ayrı ayrı yanıt vermek yerine, tüm iddialara karşı tek ve bütüncül bir açıklama yapmayı tercih etti.

İmamoğlu’nun bu tavrı, hukuki savunma açısından stratejik bir duruş olarak değerlendirilirken, siyasi çevrelerde ise “sessiz direniş” ya da “gizli koz” şeklinde yorumlandı. Konuya dair ayrıntılar kamuoyuna yansıtılmazken, soruşturmanın ilerleyen safhalarında bu açıklamaların içeriğinin netleşmesi bekleniyor.

Soruşturma Kapsamı Genişliyor: 90 Şüpheli, 36 Tanık

Kurultay sürecindeki olası usulsüzlüklere ilişkin yürütülen soruşturmada bugüne kadar 90 kişi şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Ayrıca 36 kişinin tanık olarak dinlendiği bildirildi. Soruşturma dosyasındaki beyanlar, kurultay sırasında yaşandığı öne sürülen maddi yönlendirme iddialarını destekleyici nitelikte bulunursa, yeni gözaltı ve tutuklamaların yaşanabileceği öngörülüyor.

Savcılık, kurultay öncesinde ve sonrasında yapılan para transferlerini, otel konaklamaları, delegelerin seyahat masrafları gibi unsurları mercek altına aldı. Bu kapsamda bazı belge ve video kayıtlarının delil olarak dosyada yer aldığı iddia ediliyor.

İddialar CHP İçinde Çatlak Yaratabilir

CHP'nin olağan kurultay süreci, zaten parti içi hizipleri ve yön değişiklikleriyle oldukça sarsıcı geçmişti. Şimdi ise yargıya taşınan bu süreç, partinin kurumsal imajı açısından da zorlayıcı bir tablo yaratıyor. Özellikle yerel seçimler öncesinde gündeme gelen bu gelişmeler, partinin halk nezdinde güven algısını sarsabileceği gibi, parti içi dengeleri de yeniden şekillendirebilir.

İmamoğlu’nun söz konusu iddialarla ilişkilendirilmesi, hem parti içinde hem kamuoyunda farklı tepkilere neden oldu. Bazı kesimler bunu siyasi bir operasyon olarak nitelendirirken, bazı muhalif sesler ise şeffaflığın gereği olarak sürecin sonuna kadar götürülmesini savunuyor.

Yargı Süreci ve Siyasi İklim Arasındaki Gerilim Artıyor

Türkiye’de siyasetle yargının giderek daha sık kesiştiği bir dönemden geçiliyor. Bu tür soruşturmalar, sadece adli boyutuyla değil, aynı zamanda siyasi sonuçlarıyla da değerlendiriliyor. İmamoğlu hakkında yürütülen bu sürecin nasıl bir seyir izleyeceği ve CHP içinde nasıl yankı bulacağı önümüzdeki haftaların en kritik başlıklarından biri olacak.

Önümüzdeki günlerde soruşturmanın yön değiştirmesi ya da yeni isimlerin dosyaya dahil edilmesiyle siyasi tansiyonun daha da yükselebileceği belirtiliyor. Kamuoyu ise adaletin gerçekten yerini bulup bulmayacağını sorgularken, süreç şimdilik dikkatle izleniyor.