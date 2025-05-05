İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TÜSİAD’ın 13 Şubat’ta düzenlenen Genel Kurulu’nda yapılan açıklamalar üzerine Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda her iki isim hakkında iki ayrı suçtan dava açıldı.

Yargıya telkin suçlaması

İddianamede, sanıkların kamuoyunun yakından izlediği birçok dava hakkında yönlendirici açıklamalarda bulunduğu belirtildi. Bu dosyalar arasında Bolu’daki orman yangını, 6 Şubat depremleri, Erzincan İliç maden kazası, kayyum atamaları ve Gezi Parkı gibi dosyalar yer aldı. Savcılık, bu ifadelerin “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” kapsamında değerlendirildiğini kaydetti.

Toplumu yanıltma iddiası: Dezenformasyon suçu

Orhan Turan ve Mehmet Ömer Aras hakkında ayrıca “zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla ikinci bir dava açıldı. Bu kapsamda, her iki isim için 1 yıl 10 ay 15 günden 5 yıl 6 ay 15 güne kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Toplumsal güvene zarar vurgusu

Savcılık, yöneticilerin açıklamalarının dijital mecralarda hızla yayıldığını ve bu durumun toplumda hukuki sürece duyulan güveni zedelediğini ileri sürdü. Açıklamaların, yargı üzerindeki algıyı şekillendirme amacı taşıdığı da iddianamede yer aldı.