Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Toroslar ilçesinde şüpheli bir aracı takibe aldı. Durdurulan otomobilde yapılan aramada biri kalem görünümlü olmak üzere 3 ruhsatsız tabanca ve 4 gram esrar ele geçirildi.

İki kişi gözaltına alındı

Olayla ilgili olarak araçta bulunan M.N. ve S.Ö. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen silahların herhangi bir olaya karışıp karışmadığının tespiti için soruşturma başlatıldı.

Bir zanlı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.N. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer zanlı S.Ö. hakkında adli işlem uygulanırken, soruşturma savcılık nezdinde sürüyor.

Ruhsatsız silah denetimleri artırıldı

Emniyet birimleri, kent genelinde ruhsatsız silah taşınmasına karşı denetimlerin devam ettiğini açıkladı. Özellikle silahların günlük eşya görünümünde taşınması, yeni güvenlik tedbirlerini beraberinde getiriyor.