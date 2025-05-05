ABD Başkanı Donald Trump, San Francisco’daki tarihi Alcatraz hapishanesinin yeniden kullanıma açılması için Federal Cezaevleri Bürosu’na talimat verdi. Trump, "en tehlikeli suçluların" burada tutulması gerektiğini söyledi.

"Artık müsamaha göstermeyeceğiz"

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, ülkede artan şiddet olaylarına dikkat çekerek, geçmişte tehlikeli suçluların sert şekilde cezalandırıldığını vurguladı. “Bu suçlulara daha fazla müsamaha göstermeyeceğiz” ifadesini kullanan Trump, Alcatraz'ın onarılıp genişletilmesini istedi.

Alcatraz, 50 yılı aşkın süredir müzeydi

San Francisco Körfezi’ndeki Alcatraz Adası’nda bulunan hapishane, 1934 ile 1963 yılları arasında faaliyette kaldıktan sonra 1973’te müze olarak halkın ziyaretine açılmıştı. Ziyaretçi sayısı yıllık 1,5 milyonu aşan Alcatraz, dünyanın en ünlü hapishanelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Tartışmalı dönüş: Turizm mi, güvenlik mi?

Trump’ın bu kararı, tarihi bir miras olan Alcatraz’ın turizm ve kültürel değerinin ceza infaz sistemine dönüştürülmesini gündeme taşıdı. Hapishane koşullarının geçmişte bir “esir kampı” gibi anılması, kararın kamuoyunda nasıl yankı bulacağına dair soru işaretleri oluşturdu.