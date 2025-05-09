Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Türkiye’nin NATO içindeki stratejik konumunun önemine dikkat çekerek, bu ortaklığın daha da derinleştirilmesi için çalışacaklarını söyledi. Merz, Brüksel’de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin Avrupa savunma sanayisinin güçlendirilmesi çabaları kapsamında Türkiye’nin katkılarına ilişkin sorusuna yanıt veren Merz, bu konunun görüşmelerde gündeme geldiğini ve Türkiye'nin rolünün göz ardı edilemeyeceğini ifade etti.

“Türkiye, NATO için kilit önemde bir müttefik”

“Türkiye, NATO coğrafyasında kritik bir alanı güvence altına alıyor. Bu nedenle stratejik ortaklığımızı daha da kuvvetlendirmek için çaba göstereceğim” diyen Merz, Türkiye ile NATO içerisindeki yakın iş birliğinin korunmasının, tüm İttifak üyeleri açısından önem taşıdığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye ziyaret planladığını da açıklayan Merz, karşılıklı temasların ilişkileri daha ileri taşıyacağını belirtti.

Eurofighter açıklaması: “Karar yakında alınacak”

Türkiye’ye Eurofighter savaş uçaklarının satışına ilişkin soruya da yanıt veren Merz, bu konuda Alman hükümetinin kısa süre içinde karar vereceğini belirtti. Merz, “Bizim için asıl önemli olan, Türkiye ile NATO çerçevesindeki güçlü bağların korunmasıdır” dedi.