CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da TÜRKONFED ve İstanbul Ticaret Odası’nı ziyaret ederek, iş dünyasının beklentilerine ve Türkiye’nin ekonomik istikrarı için gerekli koşullara dair önemli açıklamalarda bulundu.

TÜRKONFED ziyaretinde Başkan Süleyman Sönmez tarafından karşılanan Özel, 100 binden fazla şirketi temsil eden yapıyla yapılan görüşmenin ardından, demokratik istikrarın ve hukukun üstünlüğünün iş dünyası için hayati önemde olduğunu söyledi.

“Yatırım ortamı siyasi belirsizlikle zarar görüyor”

Özel, son dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere yürütülen soruşturmaların kamu kaynaklarının siyasi araç haline getirildiğine işaret ettiğini söyledi. “Siyasi hesaplarla yaratılan gündemler, yatırımcı güvenini zedeliyor” diyen Özel, piyasalardaki dalgalanmanın kaynağının belirsizlik ortamı olduğuna dikkat çekti.

“Devletin sözü senet olmalı”

Şeffaf yargılamaların önemini vurgulayan Özel, tutuklu yargılamaların istisna olması gerektiğini, diploma iptali gibi kararların ise devlet kurumlarına olan güveni zedelememesi gerektiğini belirtti. “Devletin verdiği belge güvenilirliğini yitirmemeli,” dedi.

Büyükçekmece Belediyesi hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasına da değinen Özel, belgelerin sadece 2019 sonrası dönemi kapsamasının soruşturmaların siyasi saiklerle yürütüldüğü algısını güçlendirdiğini ifade etti.

“İTO, Türkiye ekonomisinin taşıyıcı kolonu”

Günün ikinci durağında İstanbul Ticaret Odası’na geçen Özel, 800 bin üyeli İTO’nun Türkiye ekonomisi için hayati bir yapı olduğunu vurguladı. KOBİ’ler ve esnafın üretimden istihdama kadar ülkeye katkı sağladığını belirten Özel, “Bu kesimlerle diyaloğu artıracağız,” dedi.

CHP’nin geleceğe yönelik hükümet programı hazırlığı kapsamında 81 il ve 922 ilçede çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Özel, bu sürecin meslek kuruluşları ve sivil toplumla sürdüğünü belirtti.

Ziyaretlerde CHP yöneticilerinden Gökan Zeybek, Gökhan Günaydın, Selin Sayek Böke ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de yer aldı.