Afyonkarahisar, sıra dışı bir tiyatro etkinliğine ev sahipliği yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile TCDD ve TCDD Taşımacılık AŞ işbirliğinde hayata geçirilen “Vagon Sahne Projesi” kapsamında, raylar üzerinde tiyatro oyunu sahnelendi.

Ali Çetinkaya Tren Garı’na gelen özel tasarlanmış tiyatro vagonunda öğrenciler, “Masal Treni” adlı çocuk oyununu izleme fırsatı buldu. Etkinlik, öğrenciler ve aileleri için renkli ve eğlenceli anlara sahne oldu.

500’ün üzerinde çocuk katıldı

İl Kültür ve Turizm Müdürü Yusuf Altın, projeye gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek, “Afyonkarahisar’da 500’den fazla çocuk ve ailesi bu özel etkinliğe katıldı. Çocuklarımız hem eğleniyor hem de kültürel etkinliklerle buluşuyor” dedi.

Altın, akşam saatlerinde sahnelenecek “Misafir” adlı oyunun da ücretsiz olacağını hatırlatarak, tüm Afyonkarahisarlıları etkinliklere davet etti.

Kültür sanatı raylara taşıyan proje

Vagon Sahne Projesi, tiyatroyu Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaşayan çocuklara ulaştırmak amacıyla hayata geçirildi. Mobil tiyatro sahnesiyle tren istasyonlarına kurulan gösterim alanlarında çocuklara ücretsiz oyunlar sunuluyor.