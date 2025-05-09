Adana’nın Seyhan ilçesinde 7 Mayıs’ta eski eşi Neriman O.’yu tabancayla vurarak hayatını kaybetmesine neden olan 58 yaşındaki Mehmet Ali N., tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeşilyurt Mahallesi’ndeki Alparslan Türkeş Bulvarı alt geçidinde gerçekleşen olayda, Neriman O. alt geçitten indiği sırada Mehmet Ali N. tarafından vuruldu. Olay yerinde bulunan oğulları Caner N., zanlıya müdahale ederek darbetti. Yaralı halde hastaneye kaldırılan Mehmet Ali N., tedavi sonrası gözaltına alındı.

Zanlı: “Bayıldım, kimin vurulduğunu görmedim”

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde ifadesi alınan Mehmet Ali N., eski eşiyle konuşmak için olay yerine gittiğini, o sırada oğlu Caner N. ile tartışma yaşandığını öne sürdü. Aralarında çıkan arbedede iki el ateş ettiğini belirten zanlı, oğlunun darbesiyle bayıldığını ve sonrasında kendine geldiğinde hastanede olduğunu ifade etti.

Adliyeye sevk edildi, tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet Ali N., adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlikte ifadesi alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.