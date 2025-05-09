Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'in yoğun askeri operasyonları ve devam eden ablukası nedeniyle Gazze'de on binlerce kişinin sağlık hizmetlerine erişemediğini duyurdu.

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi’nde düzenlenen haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, 18 Mart’tan bu yana yalnızca 122 hastanın Gazze'den tahliye edilebildiğini söyledi. Harris, “Şu anda Gazze’de 10 bin 500’ün üzerinde hasta tıbbi tahliye bekliyor. Bunların 4 binden fazlası çocuk” dedi.

Çocuk hastalar öncelikli risk grubunda

Saldırılarla birlikte sağlık altyapısının neredeyse tamamen kullanılamaz hale geldiğini belirten Harris, özellikle çocuk hastaların tedaviye ulaşamamasının ölüm riskini artırdığını ifade etti. Gazze'deki hastanelerde temel ekipman ve ilaç eksikliği yaşanıyor.

Ateşkes sonrası saldırılar can alıyor

İsrail ordusu, 19 Ocak’ta başlayan geçici ateşkesi 18 Mart sabahı itibarıyla sona erdirerek Gazze’ye yönelik yoğun saldırılarına yeniden başladı. Bu tarihten sonra çoğunluğu savunmasız sivillerden oluşan 2 bin 651 kişi yaşamını yitirirken, 7 bin 223 kişi yaralandı.

Savaşın bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor

İsrail'in 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırılar sonucunda Gazze'de hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 52 bin 760’a, yaralı sayısı ise 119 bin 264’e ulaştı. Uluslararası toplumun acil müdahale çağrıları artarken, insani yardım geçişleri hala yetersiz düzeyde kalıyor.