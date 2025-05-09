Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD 28. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada ekonomi politikalarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. 2023’te başlatılan harcama disiplini ve tasarruf tedbirlerinin 2025 yılı boyunca da aynı kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Erdoğan, ekonomik dalgalanmalara karşı dirençli bir yapı oluşturulduğunu ifade etti.

“Enflasyon son 40 ayın en düşük seviyesinde”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllık enflasyonun 11 aydır kesintisiz şekilde gerilediğini ve Nisan ayı itibarıyla son 40 ayın en düşük seviyesine ulaşıldığını açıkladı. “Küresel ekonomik şartların belirsizliğine rağmen Türkiye olarak kararlı adımlar atıyoruz,” diyen Erdoğan, ekonomi programının olası sabotajlara rağmen sağlam kaldığını belirtti.

“Rezervler yeniden yükselişte”

Erdoğan, son haftalarda döviz rezervlerinde yeniden artış başladığını duyurarak, “Malum çevrelerin ekonomiye yönelik operasyonları ellerinde patladı. Bu haftadan itibaren rezervlerimiz yeniden artış eğiliminde,” dedi.

“Ekonomiyi zedelemek muhalefet değildir”

Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin ekonomi politikalarının dışa şikayet konusu edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Hiç kimse, muhalefet etme bahanesiyle ülkesini zayıflatamaz. Bu, kabul edilemez bir sorumsuzluktur,” ifadesini kullandı.

“Türkiye'nin kutuplaşmaya değil, birlikteliğe ihtiyacı var”

Sözlerinin sonunda iç politikaya da değinen Erdoğan, toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekti. “Türkiye’nin artık kutuplaşmaya değil, dayanışmaya, iç cephesini güçlendirmeye ihtiyacı var,” dedi.