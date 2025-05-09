TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) 2023-2024 Türkiye Raporu’na ilişkin yaptığı açıklamada, belgenin Türkiye’ye yönelik yerleşik önyargılarla hazırlandığını belirtti. Sosyal medya üzerinden değerlendirmede bulunan Kurtulmuş, söz konusu raporun Türkiye ile AB arasında yapıcı bir diyalog zemini oluşturmak yerine, haksız ithamlarla dolu olduğunu vurguladı.

“Türkiye’nin kurumlarına ve dış politikasına haksız eleştiriler yöneltiliyor”

Kurtulmuş, Türkiye'nin kurumları, demokratik işleyişi ve dış politikasına yönelik eleştirilerin objektiflikten uzak olduğunu ifade etti. Raporun Avrupa Birliği ile ilişkilerde olumlu bir perspektif sunmadığını söyleyen Kurtulmuş, karşılıklı güven ve iş birliğine dayalı bir yaklaşımın önemine dikkat çekti.

“Avrupa, temsil ettiği değerlere sahip çıkmalı”

9 Mayıs Avrupa Günü’nü hatırlatan Kurtulmuş, Avrupa'nın demokrasi, insan hakları ve eşitlik gibi evrensel değerlere olan bağlılığını göstermesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, Avrupa kıtasında giderek artan ayrımcılık, İslam karşıtlığı ve çifte standartlara karşı ortak mücadele çağrısında bulundu.

“AP, Türkiye-AB ilişkilerine katkı sunmalı”

Kurtulmuş açıklamasının sonunda, TBMM olarak beklentilerinin Avrupa Parlamentosu’nun daha sorumlu, yapıcı ve gerçekçi bir tutum sergilemesi yönünde olduğunu belirterek, Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesi adına iş birliğini önceleyen adımların atılması gerektiğini dile getirdi.