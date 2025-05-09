Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin mobilite teknolojilerinde küresel liderlik yolunda kararlı adımlarla ilerlediğini belirtti. Bilişim Vadisi’nde düzenlenen İklim ve Ekonomi Sürdürülebilir Mobilite Zirvesi’nde konuşan Kacır, yeni nesil ulaşım teknolojilerinin Türkiye için hem çevresel hem de ekonomik açıdan stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

Satışlar katlandı, pazar payı büyüyor

Bakan Kacır, 2025’in ilk dört ayında hibrit araç satışlarında %134, elektrikli araç satışlarında ise %103 oranında artış yaşandığını açıkladı. Bu dönemde elektrikli araçların toplam pazar payı %15,5’e, hibrit araçların payı ise %29’a yükseldi. Kacır, batarya teknolojilerindeki ilerlemeler ve devlet destekleri sayesinde elektrikli araçların daha erişilebilir hale geldiğini belirtti.

Togg, dönüşümün sembolü

Türkiye’nin yerli otomobili Togg’un, mobilite dönüşümünün simgesi olduğunu ifade eden Kacır, 40’tan fazla yerli teknoloji girişimiyle kurulan iş birlikleri sayesinde Togg’un AR-GE yetkinliğini hızla artırdığını kaydetti. Bakanlık, Mobilite Hızlandırma Programı ve Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programı gibi adımlarla bu alandaki girişimleri desteklemeye devam ediyor.

Türkiye genelinde 30 bine ulaşan şarj bağlantı noktalarının 12 bini hızlı şarj istasyonu konumunda. Bu altyapının son 1 yılda iki katına çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı.

2030 hedefleri net: Üretim, yerlilik, pazar payı

Bakan Kacır, 2030’a kadar elektrikli ve hibrit araçların pazar payını %35'in üzerine, yerlilik oranını %75’e çıkarmayı ve yıllık üretim kapasitesini 1 milyon adede ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Ayrıca Seviye 3 otonom araçların Türkiye’de üretileceğini duyurdu.

Raylı, deniz ve hava taşımacılığında da yerli atılım

Türkiye’nin mobilite dönüşümü sadece kara araçlarıyla sınırlı değil. Kacır, yerli elektrikli lokomotif ve hızlı tren projelerinin üretim aşamasında olduğunu, elektrikli gemi ve sivil insansız hava aracı üretiminin de planlandığını aktardı.

Yatırımcı ilgisi artıyor

Türkiye'nin mobilite sektöründe yatırımcılar için cazibe merkezi haline geldiğini belirten Kacır, Çinli BYD’nin Manisa’da, Chery’nin ise Samsun’da elektrikli araç üretim tesisleri kuracağını açıkladı. HIT-30 yatırım programı kapsamında sunulan teşviklerle batarya ve araç üretimi alanındaki yatırımlar hız kazanıyor.

Kacır, “Mobilite sektöründe attığımız stratejik adımlarla Türkiye’yi sadece üretim değil, teknoloji geliştirme üssü haline getiriyoruz. 2030’a kadar bu alanda dünya çapında söz sahibi olacağız” dedi.