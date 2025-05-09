İstanbul Beykoz’da metruk bir binada horoz dövüşü düzenlendiği ihbarı üzerine düzenlenen polis baskınında 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere toplam 194 bin 187 lira para cezası uygulandı.

Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’ndeki terk edilmiş binaya yapılan baskında, horoz dövüşü organizasyonuna katılan kişiler suçüstü yakalandı. Operasyonda 3 horoz ile birlikte 10 bin lira da muhafaza altına alındı.

Horoz dövüştürenlere ağır ceza

Polis ekipleri, horoz dövüşü üzerinden kumar oynandığını belirledi. Gözaltına alınan 21 kişiye idari para cezası kesildi. Metruk yapının sahibi M.K. hakkında ise “kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak” ile “Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet” suçlarından adli işlem başlatıldı.

Organizatörlere de işlem yapıldı

Dövüş organizasyonunu düzenledikleri belirlenen S.B. ve K.C. hakkında da 5199 sayılı kanuna muhalefetten adli işlem gerçekleştirildi. Ele geçirilen hayvanların ve paranın incelemeye alındığı belirtildi.