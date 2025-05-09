Türk pop müziğinin sevilen sanatçısı Nazan Öncel, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı. 69 yaşındaki sanatçı, tedavisinin anjiyo aşamasına geçtiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Öncel, yaptığı açıklamada konserini ertelemek zorunda kaldığını ve hayranlarından özür dilediğini belirtti. Kalbine yönelik yapılan müdahale sonrası sağlık durumunun kontrol altında olduğu öğrenildi.

"Emektar kalbim bi’ şaka yaptı"

Sanatçı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Üzmek ve korkutmak için söylemiyorum, benim emektar kalbim bi’ şaka yaptı sanırım. Dedim ya ‘Hayat bir karış’ ama yırttık.”

Öncel, ambulansa kadar kendisine eşlik eden kedisi Türkan’a da değinerek, hastaneden dönüşte onu kapıda karşıladığını aktardı.

Konser ertelendi, biletler geçerli

Sağlık durumu nedeniyle ertelenen konseri hakkında bilgi veren Öncel, “Yarın akşamki konser için bi’ özür borcum var size. Biletleriniz geçerlidir. Affedin lütfen.” dedi. Sanatçının konserinin ileri bir tarihte yapılacağı, yeni takvimin organizatörler tarafından duyurulacağı belirtildi.