Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününe yatay seyirle başladı. Açılışta endeks, önceki kapanışa göre 1,50 puan artarak 9.280,71 seviyesine yükseldi.

Dün güçlü alımlarla yüzde 2,25 değer kazanan BIST 100, günü 9.279,21 puandan tamamlamıştı. Yeni güne ise sınırlı artışla başlayan endeks, yatırımcıların temkinli tutumunu yansıttı.

Sektörler karışık seyretti

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,20 artarken, holding endeksi yüzde 0,18 düşüş gösterdi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,95 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. En fazla kaybı ise yüzde 1,19 ile ticaret endeksi yaşadı.

Piyasalarda temkinli hava hâkim

Küresel piyasalarda ABD-Çin ticaret görüşmeleri öncesi belirsizlik sürerken, Borsa İstanbul’da da temkinli bir duruş gözleniyor. Yurt içinde bugün açıklanacak sanayi üretimi verisi, yatırımcıların odağında yer alıyor.

Ayrıca İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey’in açıklamaları da küresel piyasa yönü açısından takip edilecek önemli başlıklar arasında.

Teknik görünüm korunuyor

Analistler, teknik olarak BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.400 puan seviyelerinin direnç, 9.150 ve 9.050 puan seviyelerinin ise destek olarak izleneceğini belirtiyor. Piyasalarda veri akışı ve küresel haberler yakından izlenmeye devam edilecek.