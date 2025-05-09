Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025 Aile Yılı çerçevesinde toplumsal dayanışmayı artıracak kapsamlı bir sosyal destek protokolüne imza attı. Anlaşma, devlet korumasındaki çocuklar, koruyucu aileler, engelli ve yaşlı bireyler ile şehit ve gazi yakınlarını kapsıyor.

TFF’nin Riva Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve federasyon yetkilileriyle birlikte himayedeki çocuklar katıldı.

Maçlar ücretsiz, tribünler ailelere özel

Protokol kapsamında, devlet koruması altındaki çocuklar ile koruyucu aileler, şehit ve gazi yakınları, milli maçlarda stadyumlarda ücretsiz olarak ağırlanacak. Ayrıca çocuklar, futbolcularla birlikte sahaya çıkarak maç öncesi seremonilere katılacak. “Aile tribünleri” adı altında güvenli ve konforlu izleme alanları oluşturulacak.

Aynı zamanda korunma altındaki çocuklardan oluşturulan spor takımlarına teknik destek sağlanacak. Kadınların güçlenmesi, yaşlıların ve engelli bireylerin sosyal yaşama daha aktif katılımını amaçlayan etkinlikler de düzenlenecek.

Sporla aile bağlarını güçlendiren adım

İmza töreninde konuşan Bakan Göktaş, bu protokolün sporun birleştirici gücüyle sosyal hizmetin şefkatini birleştirdiğini belirterek, “Futbol yalnızca bir oyun değil, kuşakları buluşturan, aile içi iletişimi artıran bir gönül köprüsüdür. Bu anlaşma, geleceğe verilen bir sözdür” dedi.

Göktaş, aile yapısının korunmasının toplumsal bütünlük açısından taşıdığı önemi vurgulayarak, “Evlatlarımızın aidiyet duygusunu kazandığı ilk yer ailedir. Tribünlerde birlik ve beraberliği artıracak bu adım, örnek bir sosyal dayanışma modeli sunacak.” ifadelerini kullandı.

Tören forma hediyesiyle tamamlandı

İmza töreninin ardından TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Bakan Göktaş’a milli takım forması hediye etti. Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.