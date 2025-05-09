Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF iş birliğinde, çocukların dijital ortamda karşılaştığı riskler ve akran zorbalığına yönelik çalışma toplantısı Ankara’da düzenlendi. Kamu kurumları, akademisyenler, sivil toplum temsilcileri ve konu uzmanlarının katıldığı toplantıda, çocuklara yönelik yeni koruma stratejileri ele alındı.

Toplantının odağında dijital mecralarda yaşanan zorbalıklar, çocukların ruhsal gelişimine etkileri ve alınabilecek önleyici tedbirler yer aldı.

Dijital ortamda görünmeyen tehditler çocukları etkiliyor

Toplantıda konuşan Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Pehlivan, çocukların gelişimini olumsuz etkileyen sosyal deneyimlere dikkat çekti. Pehlivan, “Dışlanma, alay edilme ya da tehdit gibi durumlar çocukların özgüven ve iletişim becerilerini zayıflatabiliyor” dedi.

Pehlivan ayrıca, dijital dünyadaki görünmez tehditlerin de çocuklar üzerinde kalıcı psikolojik etkiler yaratabildiğini belirterek, sosyal medya, mesajlaşma uygulamaları ve çevrim içi oyunlar aracılığıyla maruz kalınan dijital zorbalığın fark edilmeden büyüyebileceğine işaret etti.

Eğitim ve farkındalık çalışmaları yaygınlaştırılıyor

Bakanlık olarak çocukların güvenliği için hem çevrimiçi hem de çevrimdışı alanlarda çok yönlü çalışmalar yürüttüklerini belirten Pehlivan, ailelere ve eğitimcilere yönelik eğitim içerikleri, rehber kitapçıklar ve bilgilendirme kampanyalarıyla farkındalık oluşturduklarını aktardı.

UNICEF desteğiyle hayata geçirilen bu çalışma toplantısında, çocukları dijital risklerden koruyacak daha kapsayıcı ve etkili mekanizmaların geliştirilmesi hedefleniyor. Toplantı, ikinci gününde de çeşitli oturumlarla devam edecek.