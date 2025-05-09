İstanbul’da yaşayan 37 yaşındaki Ayfer Sarıtaş, 2018 yılında geçirdiği akciğer naklinin ardından sağlıklı bir bebek dünyaya getirerek Türkiye’de tıp tarihine geçti. Risklere rağmen annelik hayalinden vazgeçmeyen Sarıtaş, bu süreçte hem doktorların yakın takibini hem de ailesinin desteğini yanında hissetti.

Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan nakil sonrasında tüp bebek tedavisine başlayan Sarıtaş, üçüncü denemesinde hamile kaldı. Gebeliği 34 hafta boyunca Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Nigar İzgi tarafından takip edildi.

"Adını Umut koydum"

Sarıtaş, 7 Mayıs’ta bir erkek çocuk dünyaya getirerek hayalini gerçekleştirdi. “Yanağıma dokunduğu an anneliği hissettim” diyen Sarıtaş, bebeğine “Umut” adını verdi. Sürecin başından beri kararlılıkla hareket ettiğini belirten Sarıtaş, Türkiye’de bu deneyimi yaşayan ilk kadın olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Doktorlar: “Süreç hep umut doluydu”

Dr. Ayşe Nigar İzgi, Ayfer Sarıtaş’ın nakil sürecinde umut dolu yaklaşımıyla dikkat çektiğini belirtti. İzgi, Sarıtaş’ın ilk yıldan itibaren anne olma isteğini dile getirdiğini ve tüm riskler değerlendirilerek bu sürece birlikte adım attıklarını söyledi. Sarıtaş’ın gebelik boyunca haftalık olarak izlendiğini belirten İzgi, doğumun 34. haftada gerçekleştiğini ve hem anne hem bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Türkiye için ilk, dünyada sayılı örneklerden biri

Dünyada akciğer nakli sonrası gerçekleşen doğum sayısının 100’ü geçtiğini söyleyen Dr. İzgi, Türkiye’de ise bu durumun ilk kez yaşandığını vurguladı. Sarıtaş’ın örnek bir vaka olduğunu dile getiren İzgi, “Ayfer bu Anneler Günü’ne hayal ettiği gibi bir anne olarak giriyor” dedi.