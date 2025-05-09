Türkiye ve İngiltere arasında Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) teknik boyutunu geliştiren yeni protokoller, otomotiv ve kimya sektörlerindeki ihracat süreçlerini kolaylaştıracak. Londra’da imzalanan anlaşma, iki ülke arasındaki ticaretin yaklaşık üçte birini oluşturan bu stratejik alanlarda işlem süresini azaltacak ve maliyetleri düşürecek.

Avrupalı Türk Markalar Birliği (ATMB) Başkanı Vehbi Keleş, yeni fasılların STA’yı daha etkin hale getireceğini belirterek, Türk iş dünyası için önemli fırsatlar doğacağını ifade etti.

Otomotiv ve kimya sektörlerine doğrudan katkı

Vehbi Keleş, yapılan teknik düzenlemelerin otomotiv ve kimya alanlarında 8 milyar doları aşan bir ticaret hacmini doğrudan etkilediğini vurguladı. “Bu sektörlerdeki teknik engeller artık büyük ölçüde ortadan kalkıyor. Süreçler hızlanacak, ihracatın önü açılacak,” dedi.

Yılın ilk dört ayında Türkiye’nin İngiltere’ye ihracatında yüzde 21’lik artış görüldüğünü belirten Keleş, STA güncellemelerinin etkisinin ilerleyen aylarda daha da belirginleşeceğini ifade etti.

Uyarı: “Pazar bilgisi ve belge süreci kritik”

Keleş, teknik engellerin kaldırılmasının pazara girişte kolaylık sağladığını ancak şirketlerin İngiltere'nin ürün standartlarına, belgelendirme kurallarına ve gümrük prosedürlerine tam uyum göstermesi gerektiğini belirtti.

“Bu adım fırsat sunuyor ama hazırlıksız giriş yapan firmalar zorluklarla karşılaşabilir. Kalite kadar, regülasyon bilgisi ve etkili iletişim stratejisi de başarı için kilit önemde,” değerlendirmesini yaptı.

Temmuz ayında Ankara’da müzakereler başlayacak

STA’nın daha kapsamlı şekilde güncellenmesi için Türkiye ve İngiltere arasında resmi müzakerelerin temmuz ayında Ankara’da başlaması bekleniyor. Keleş, sürecin uzun vadeli ve çok yönlü olacağını belirterek, Türk iş dünyasının bu süreçte aktif ve bilinçli bir şekilde yer alması gerektiğini vurguladı.