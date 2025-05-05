Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ı Bakanlık binasında kabul etti.

Görüşmeye ilişkin açıklama Bakan Kurum’un sosyal medya hesabından geldi. Kurum, “Yerel yönetimlerimizle iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Ortak çalışma mesajı öne çıktı

Belediyecilikte iş birliği ve ortak projeler üzerine gerçekleştirilen görüşme, merkezi ve yerel yönetimler arasında diyaloğun önemine dikkat çekti. Toplantının içeriğine dair detay verilmezken, Bakan Kurum’un açıklamasında “sürdürülebilir iş birliği” vurgusu dikkat çekti.