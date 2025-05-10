Erdoğan ve Rama telefonla görüştü: Türkiye-Arnavutluk ilişkileri derinleşiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, iki ülke ilişkilerinin geleceği, bölgesel işbirlikleri ve yaklaşan Arnavutluk seçimleri hakkında önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından duyurulan görüşmede, Türkiye’nin Arnavutluk ile dostluk ve diyalog odaklı ilişkiler yürütmeye kararlı olduğu bir kez daha vurgulandı.

İkili ilişkiler güçlenerek sürecek

Telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Arnavutluk’la olan bağlarını stratejik bir dostluk zemini üzerinde geliştirmek istediğini belirtti. Her iki ülkenin de ekonomik, kültürel ve siyasi alanda ortak çıkarlarının bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, işbirliğinin güçlenerek devam edeceğini ifade etti.

Erdoğan, Arnavutluk’un son dönemde uluslararası platformlarda artan etkisine de dikkat çekerek, bu durumun iki ülkenin bölgesel barışa ve işbirliğine katkı sunması açısından büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

Zirveler ve seçimler masadaydı

Görüşmede Erdoğan, Arnavutluk’un ev sahipliği yaptığı Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi ile Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi’ne değinerek bu toplantıların önemini vurguladı. Arnavutluk’un bu tür organizasyonlarda üstlendiği rolün ülkenin uluslararası prestijine katkı sağladığını belirten Erdoğan, Edi Rama’yı gösterdikleri başarılı ev sahipliğinden dolayı tebrik etti.

Ayrıca Erdoğan, Arnavutluk’ta pazar günü yapılacak parlamento seçimlerinin huzur ve barış içinde geçmesini temenni etti. Seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekleşmesinin Arnavutluk’un istikrarına katkı sağlayacağını belirtti.

Türkiye-Arnavutluk dostluğu daha da pekişiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu görüşmedeki vurguları, Türkiye’nin Balkan coğrafyasındaki barışçıl ve yapıcı diplomasi anlayışının bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Ankara, Tiran’la olan ilişkilerini yalnızca siyasi boyutta değil, aynı zamanda ekonomik, kültürel ve eğitim alanlarında da güçlendirme hedefinde.

Geçmiş yıllarda deprem sonrası Arnavutluk’a yapılan destekler, ortak eğitim projeleri ve yatırımlar, bu dostluğun somut yansımaları olarak görülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında Türkiye’nin bu yapıcı yaklaşımı sürdüreceği mesajı net biçimde hissedildi.

Bölgesel ve küresel gelişmeler de ele alındı

Telefon görüşmesinde yalnızca ikili ilişkiler değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel gelişmeler de ele alındı. Türkiye ve Arnavutluk’un Balkanlar’da istikrarın korunması yönündeki çabaları, NATO ve Avrupa ile olan ilişkiler kapsamında da değerlendirilirken, her iki liderin bu konuda benzer bir vizyona sahip oldukları belirtildi.

Bu çerçevede, enerji güvenliği, göç, bölgesel kalkınma gibi konuların da gelecekteki işbirliği ajandasında öne çıkacağı öngörülüyor.