Almanya’da Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında yapılan koalisyon görüşmeleri resmiyete kavuştu. Berlin’de düzenlenen törende, üç partinin liderleri “Almanya için sorumluluk” başlıklı 144 sayfalık koalisyon protokolüne imza attı.

Başbakanlığı üstlenecek olan CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, konuşmasında Almanya’yı reformlar ve yatırımlarla ileriye taşıyacaklarını belirtti. Merz, halkın kaygılarını dikkate alan bir hükümet modeliyle yola çıkacaklarını ve Almanya’nın Avrupa’daki ağırlığını artıracaklarını vurguladı.

Ekonomi ve altyapı öncelikli olacak

SPD Eş Başkanı Lars Klingbeil ise yeni hükümetin vatandaş odaklı ve hızlı hareket eden bir yapıda olacağını söyledi. Ekonominin en önemli öncelik olacağını ifade eden Klingbeil, Almanya’nın bir göç ülkesi olduğunu ve toplumda uyum sağlayan herkesin bu ülkenin bir parçası olduğunu vurguladı.

Yeni kabinede Klingbeil’in Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev alacağı duyurulurken, hükümetin çalışan kesimlere öncelik vereceği belirtildi.

Seçimden 45 gün sonra hükümet kuruldu

23 Şubat’ta yapılan erken genel seçimlerin ardından başlayan müzakereler 45 gün sürdü. 9 Nisan’da kamuoyuna sunulan protokol, CDU, CSU ve SPD'nin ilgili kurullarında onaylandıktan sonra bugün imza altına alındı.

Federal Meclis'te yarın yapılacak oylamada Friedrich Merz’in Başbakan olarak seçilmesi bekleniyor. Yeni kabine üyeleri yemin ederek görevlerine başlayacak.