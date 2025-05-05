CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreni çıkışında saldırıya uğradı. Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleşen program sonrası kalabalığın arasından çıkan 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu, Özel’e yumruk attı. Saldırı anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülere göre saldırgan, bir süre CHP liderini bekledikten sonra aniden saldırıya geçti. Darbenin ardından korumalar ve partililer Özel’i çembere alarak bölgeden uzaklaştırdı. Özel, "Bir şey yok" diyerek programına devam etti.

Saldırganın karanlık geçmişi: İki çocuğunu öldürdü

Gözaltına alınan Selçuk Tengioğlu’nun 2004 yılında Hatay’ın İskenderun ilçesinde iki çocuğunu öldürüp, ikisini yaraladığı ortaya çıktı. Yargılama sonucunda iki kez müebbet ve süreli hapis cezası alan Tengioğlu, 16 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2020’de şartlı tahliye ile serbest kaldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırganın suç tarihinde eski ceza mevzuatının geçerli olduğunu, bugünkü yasalar çerçevesinde 36 yıl cezaevinde kalacağını açıkladı.

İlk ifadesinde gerekçe olarak "CHP’den yemek kartı alamadım" dedi

Selçuk Tengioğlu, ilk ifadesinde CHP’ye geçmişte yemek kartı başvurusunda bulunduğunu ancak reddedildiğini, buna ve partinin bazı söylemlerine karşı biriken öfkesinin etkisiyle saldırıda bulunduğunu söyledi.

Geniş suç dosyası: Şiddet, hırsızlık, cinsel taciz

Tengioğlu’nun sadece cinayet değil, aynı zamanda aile içi şiddet, hırsızlık, cinsel taciz ve polise mukavemet gibi birçok suçtan da sabıkası bulunduğu belirtildi. İçişleri Bakanlığı da şahsın ceza geçmişini doğrulayan bir açıklama yaptı.

Özel: Bu olay siyasette şiddete karşı yeni bir milat olsun

Saldırı sonrası açıklamalarda bulunan CHP lideri Özel, olayın siyasi kutuplaşmanın ve nefret dilinin sonucu olduğuna dikkat çekti. Olayın Sırrı Süreyya Önder’in anmasında gerçekleşmesine de vurgu yaparak, sürecin provoke edilmiş olabileceğini belirtti ve “Azmettireni vardır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geçmiş olsun telefonu

Saldırının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel’i telefonla arayarak saldırıyı kınadığını ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Özel, bu görüşmenin önemli olduğunu belirtti.