Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tüketici Fiyat Endeksi'nde nisan ayında gözlenen yüzde 3’lük aylık ve yüzde 37,86’lık yıllık artışın, enflasyondaki istikrarlı düşüşü teyit ettiğini belirtti.

Bolat, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmesini sosyal medya üzerinden paylaştı.

Enflasyonda dengeleme süreci devam ediyor

Bakan Bolat, paylaştığı mesajda küresel ticaretteki belirsizlikler, mevsim geçişinde yaşanan zirai donun gıda fiyatlarına etkisi ve sezon başı nedeniyle giyim-ayakkabı fiyatlarındaki artışlara rağmen, TÜFE’deki artış oranlarının düşüş trendini sürdürdüğünü ifade etti.

“Enflasyonla mücadelede başarılı bir dengeleme süreci devam ediyor” diyen Bolat, açıklanan verilerin bu süreci desteklediğini vurguladı.

Hedef: Düşük enflasyon ve güçlü ekonomi

Açıklamasında ekonomik hedeflere de değinen Bolat, düşük enflasyon, dengeli büyüme, artan refah ve satın alma gücü ile hem yurt içinde hem de uluslararası alanda güçlü ve dirençli bir ekonominin sürdürülebilirliğini amaçladıklarını ifade etti.