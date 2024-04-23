Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak ziyaretinin ardından dönüş yolunda uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kamu harcamalarında tasarruf ve fahiş fiyatlarla mücadele konusunda önemli mesajlar verdi.

Erdoğan, Irak'ta yapılan anlaşmalar ve çeşitli konular hakkında konuşurken, kamu tasarrufunun önemine vurgu yaptı. Kamu harcamalarında tasarrufun gereksiz giderlerin azaltılması ve kaynakların etkin kullanımını içerdiğini belirten Erdoğan, hükümetin bu yönde adımlar attığını söyledi.

Kamu Tasarrufu Üzerinde Duran Mesajlar

"Tasarruf denince kamu harcamalarının gereksiz yere artırılmaması, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması anlaşılmalıdır. Bu doğrultuda bütçeleri revize etmek için çalışmalara başladık. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu tasarruf adımlarını denetleyecek. Resmi taşıt kullanımı, haberleşme giderleri, temsil ve tören harcamaları gibi birçok alanda gözden geçirme yapılacak. Gerçek ihtiyaçlar belirlenip gereksiz harcamalar engellenecek," şeklinde konuştu.

Erdoğan, hükümetin ekonomiyi rahatlatmak için tasarruf tedbirlerini kararlılıkla uygulayacağını vurguladı. Ayrıca, geçmişte bu konuda başarı sağladıklarını ve yine başaracaklarına olan inancını dile getirdi.

Fahiş Fiyatlarla Mücadelede Kararlı Adımlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarının bir bölümünde fahiş fiyatlarla mücadele konusuna da değindi. "Burada önceliğimiz vatandaşın refahı. Fahiş fiyatlara karşı daha caydırıcı tedbirler alabiliriz. Aşırı kar hırsı dizginlenmediği sürece maaş artışları bile sorunları çözmez. Özellikle gıda gibi temel ihtiyaçlarda fahiş fiyatlara müsaade edemeyiz," dedi.

Erdoğan, ilgili bakanlıkların fahiş fiyatlarla mücadele için çalışmalarını sürdürdüğünü ve kısa sürede somut adımlar atılacağını belirtti. Ambalajların üzerine fiyatların yazılması gibi önlemlerin de gündemde olduğunu açıkladı. Erdoğan, "Vatandaşın fahiş fiyatlar altında ezilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bunu kim yaparsa yapsın bedelini ödeyecek," diyerek kararlılığını vurguladı.