İptal kararından sonra CHP seferberlik ilan etti

CHP PM üyeleri ve milletvekilleri Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı olağanüstü toplantıda İStanbul seçimleri için yol haritasını belirlemek için düğmeye bastı. Toplantı'da yapılan bütün haksızlıklara rağmen mücadele kararı alınırken, boykot beklentisinin tersine seferberlik ilan edilmesi ve topyekun mücadele azmi ve isteği öne çıktı.

OLAĞANÜSTÜ PARTİ TOPLANTISI

YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini yenileme kararı üzerine Cumhuriyet Halk Partisi önceki gece geç saatlerde biten mesaisini sabah erken saatlere kadar sürdürdü. Parti Meclisi (PM) ve bütün milletvekilleri olaganüstü olarak saat 10.00'da toplandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da toplantıya katıldı. İmamoğlu toplantıya gelişinde 'Sohbetimiz var, daha sonra konuşacağız' dedi.

KILIÇDAROĞLU GÜVEN TELKİN ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'da sabah erken saatlerde genel merkeze geldi ve 'Çok güzel şeyler olacak, hiç kimse meraklanmasın. Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Her şeye karşın getireceğiz. Mücadelemiz demokrasi için olacak" şeklinde bir değerlendirme yaptı.

BOYKOT EYLEMİ TOPLUMU İKİYE BÖLER

Parti içinde 23 Haziran'da yenilecek seçimlere seberberlik halinde hazırlanılması gerektiği görüşü öne çıkıyor. Boykot beklentisinin ise toplumu daha çok strese sokacağı ve gereceği dile getirildi. İYİ Parti ve Saadet Partisi ile yapılacak değerlendirmelerin ardından CHP'nin İmamoğlu'nun adaylığında güçlü şekilde seçime girmesi gerektiği vurgulanıyor.

HUKUKSUZLUĞA KARŞI MÜCADELE

YSK kararının ardından MKY toplantısında Yüksek Seçim Kurulu'nun bugüne kadar seçim yenilenme kararı aldığı örneklerden hareketle İstanbul seçimlerinin yenilenme kararının hukuki olmadığı görüşü de paylaşıldı. Toplantının sonunda ise "Boykot yok" kararı alındı ve seçime daha güçlü ve inançlı bir şekilde girileceği mesajı verildi.