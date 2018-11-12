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Gariban vatandaşı hedef alan emlak dolandırıcıları yakalandı
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Gündem - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Gariban vatandaşı hedef alan emlak dolandırıcıları yakalandı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, radyodan verdikleri ilanla 'Kimliğini getir tapunu götür' sloganı üzerinden gariban vatandaşı hedef alan emlak dolandırıcılarını yakaladı.

Radyodan verdikleri ilanla 'Kimliğini getir tapunu götür' kampanyası başlatan emlak dolandırıcıları İstanbul polisi tarafından yakalandı. Çoğunlukla dar gelirli vatandaşları hedef alan emlak dolandırıcları uygun fiyata ev sahibi yapma vaadiyle kandırdıkları yüzlerce garibandan 10 milyon TL'nin üzerine haksız kazanç elde etti. 8 ilde aynı anda gerçekleşen operasyonlarda hakkında arama kararı bulunan 41 kişiden, 29'u yakalandı.

İstanbul başta olmak üzere 8 ilde gerçekleştirilen operasyonla emlak çetesi çökertildi. Vatandaşları kefilsiz, kredisiz ve vadesiz ev sahibi yapma vaadinde bulunan dolandırıcılar eş zamanlı operasyonla yakayı ele verdi. Dolandırılan vatandaşların ihbarı üzerine başlatılan operasyonlarda şu ana kadar 29 kişi yakalanırken 12 kişi daha aranıyor.

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GARİBAN VATANDAŞI HEDEF ALDILAR

Mağdurların özellikle dar gelirli aileler olduğu öğrenildi.  Şüphelilerin bazı radyolara "Kimliğini getir tapunu götür" sloganıyla çok düşük fiyatlar ve ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmayı vaat ettikleri belirtildi. Dolandırılan kişilerin çoğunun bu reklamlardan sonra şebekeyle irtibata geçtikleri kaydedildi.

OPERASYONLAR SÜRECEK

Ev sahibi hayali kuran yüzlerce kişiyi dolandıran şebekenin bu kişilerden tahmini olarak 10 milyon TL topladıkları öğrenildi. Gözaltına alınan 29 kişi sorgulanmak üzere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Operasyonun devam ettiği öğrenildi. Şüpheliler hakkında, “Örgüt kurma", “Yönetme", “Örgüte üye olma", “Belgede sahtecilik" ve nitelikli dolandırıcılıktan işlem yapılacağı öğrenildi. Yapılan operasyonlarda mağdurlara ait isim listesi, para ve çok sayıda sim kart ele geçirildiği belirtildi.


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