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Fransız aktör Vincent Cassel Antalya Film Festivalinde
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Fransız aktör Vincent Cassel Antalya Film Festivalinde

Çağdaş Fransız sinemasının en önemli aktörlerinden biri olanVincent Cassel, 55. Uluslararası Antalya Film Festivali içinh Türkiye'ye geldi. THY'nın sponsorluğunda açılış konuğu olarak Antalya'ya gelen Vincent Cassel, dün akşam gerçekleştirilen açılış töreninde 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü' aldı.

Çağdaş Fransız sinemasının en önemli aktörlerinden biri olanVincent Cassel, 55. Uluslararası Antalya Film Festivali içinh Türkiye'ye geldi.

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YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜNÜ ALDI

THY'nın sponsorluğunda açılış konuğu olarak Antalya'ya gelen Vincent Cassel, dün akşam gerçekleştirilen açılış töreninde 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü' aldı.

AİLESİNE RAĞMEN SİNEMAYA BAŞLADI

30 yıllık kariyerinde her türlü rolü başarıyla canlandıran usta oyuncu, ailesinin karşı çıkmasına rağmen 1988'den itibaen TV dizileri ve filmlerde rol almaya başladı. 1993 yılında genç sinemacı Mathieu Kassovitz'in yazıp yönettiği 'Metisse' adlı filmde rol alan Cassel'in hayatı 1995'te yine sansasyonel bir Kassovitz filmi olan 'La Haine' (Protesto) ile değişti.

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CESAR ÖDÜLÜNE ADAY GÖSTERİLDİ

 

Fransa'nın banliyölerinde yaşanan sınıflar arası çatışmayı üç gencin hikayesi üzerinden anlatan 'La Haine'de başrol oynayan Cassel, filmdeki performansıyla "En iyi Aktör" ve "Gelecek Vadeden Genç Aktör" dallarında Cesar ödülüne aday gösterildi.

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BAŞARILI BİR OYUNCU

 

Fransa'nın Oscar'i olarak kabul edilen Cesar ödülüne toplam 5 kez aday gösterilen Cassel, ödülü 2009'da 'L'ennemi Public'n" ile L7instinct de mort' filmlerinde canlandırdığı banka soyguncusu Jacques Mesrine rolüyle kazandı.


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