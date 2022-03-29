Barajlardaki Doluluk Oranı Sevindirdi

Kar yağışlarıyla birlikte barajlardaki doluluk oranlar maksimum seviyelere çıktı. İstanbul'un önemli su kaynaklarından olan Kazandere ve Istrancalar'da yüzde 100 seviyeler görüldü. Karların tamamen erimesiyle birlikte, Ömerli, Büyükçekmece, Darlık, Pabuçdere, Elmalı ve Alibeyköy barajlarının da en yüksek seviyelerine ulaşması öngörülüyor.

Son günlerde İstanbul'ta gerçekleşen kar yağışlarıyla birlikte, şehire su sağlayan barajların doluluk oranlarında rekor artışlar yaşandı. İstanbul geneli baraj doluluk oranlarını yüzde seksenbeş civarında olduğu İstanbul'da, Kazandere ve Istrancalar'da yüzde 100 seviyesine ulaşıldı.

Mevcut karların erimesiyle birlikte önümüzdeki günlerde Ömer'i, Büyükçekmece, Darlık, Pabuçdere, Elmalı ve Alibeyköy barajlarının da maksimum seviyeye ulaşması öngörülüyor. Geçtiğimiz yıl aynı dönem doluluk oranları yüzde 62 oranlarındaydı.

BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

Alibeyköy: 78,29

Büyükçekmece: 82,79

Darlık: 93,59

Elmalı: 95,73

Istrancalar: 100

Kazandere: 100

Ömerli: 89,5

Pabuçdere: 94,19

Sazlıdere: 57,75

Terkos: 81,17

TAŞKIN RİSKİNE KARŞIN DERELER TEMİZLENİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşu İSKİ, İstanbul'un tüm derelerini taşkın riskine karşı periyodik olarak temizlemeye devam ediyor. Akışa engel olabilecek katı atıklar, dere yataklarından temizleniyor.