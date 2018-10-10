55. Ulusal Yarışma Gelecek Yıl Antalya'ya Dönüyor

Uluslararası Antalya Film Festivali'nin ulusal yarışma bölümünü iptal etimsenin ardından sinemanın geleceğine dair endişe duyan bir grup sinemacının umutla yola çıkarak düzenlediği Ulusal Yarışma bu yıl ikinci kez İstanbul'da gerçekleştirildi.

ANTALYA'YA DÖNME KARARI

'Kaybedecek neyimiz var?' sorusunun peşinden giden gösterimler ve etkinliklerin ardından 55. Ulusal Yarışma gelecek yıl Antalya'ya dönme dileğiyle ve sektör için büyük bir kazanımla sona erdi.

TÜRK SİNEMASINA SAHİP ÇIKTILAR

55. Ulusal Yarışma, 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında ikinci kez İstanbul'da düzenlendi. 4. seçki filmi ve 2 özel gösterim izleyicilerle Beyoğlu Sineması'nda buluştu.

SİNEMASEVERLER SALONLARI DOLDURDU

2 panel ve 1 forumla sektör ve sinemaseverler Cezayir'de bir araya geldi. Son olarak Cahide Müzikhol'de ödüller sahiplerini buldu. Beyoğlu Sineması'nı dolduran izleyicilerin yoğun ilgisiyle ve sektörün önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleşen 55. Ulusal Yarışma, Türkiye sirema sektörünün kalbinin nerede yattığını gösterdi.