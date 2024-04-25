Yalı Çapkını'nın 67. bölümü, başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un bulunduğu Star TV'nin popüler dizisi, 26 Nisan Cuma günü saat 20.00'de ekrana gelecek.

Bu yeni bölümde, Ferit ve Seyran büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalırken, beklenmedik bir hamle yapan Akın olayların gidişatını değiştirir. Seyran, ölümle yüz yüze geldiği bu zor durumda, yaşadığı travmatik olayların yaralarını sarmaya çalışır.

Öte yandan, evden kovulan ve zor bir durumda kalan İfakat, ne yapacağına karar vermek zorundadır. Bu süreçte, Halis Ağa'ya uzun zamandır sakladığı bir sırrı açıklamak zorunda kalır. Kaya, Suna'yı üzecek bir haber verirken, Esme ile Kazım arasında daha önce hiç konuşulmamış konular açığa çıkar.

Ferit, Seyran'ın acısını hafifletmek için ne yapacağını bilemez ve kendini çaresiz hisseder. Tam her şeyin bittiğini düşündüğü sırada, intikam peşinde olan yeni bir düşman ortaya çıkar ve Ferit'i büyük bir endişeye sürükler.

Bu heyecan dolu dizide, başrol oyuncularının yanı sıra Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Taro Tekin Emir, Turgut Tunçalp, Sezin Bozacı, Buse Buçe Kahraman, Öznur Serçeler, Toprak Sağlam, Hülya Duyar, Yiğit Tuncay ve Gülen Gedikoğlu gibi birçok deneyimli oyuncu yer alıyor.

Burcu Alptekin'in yönetmenliğini üstlendiği ve senaryosunu Mehmet Barış Günger'in yazdığı Yalı Çapkını, yeni bölümüyle 26 Nisan Cuma günü saat 20.00'de Star'da izleyicisiyle buluşacak.