BKM'nin yapımcılığını üstlendiği "Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri" dizisi, her hafta izleyicileri derinlemesine hikayesi, heyecan dolu sahneleri ve güçlü oyuncu kadrosuyla ekrana kilitlemeye devam ediyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan'a Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi yetenekli isimler eşlik ediyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez bulunuyor.

Dizinin 12. bölümünde yaşanacaklar şöyle: Azem ile yaşadığı ayrılığın ardından hayatın ağırlığı altında ezilen Dilber, bu zorlu duygularla mücadele etmektedir. Aynı zamanda Azem, Nehir'i bulmak için araştırmalarını sürdürmektedir.

Piraye, Azem’in Dilber ile olan ilişkisini ve oteldeki yaşamını öğrenir. Bu bilgi, Azem ve Piraye'nin yüzleşmesini kaçınılmaz hale getirir. Azem, aralarındaki iletişim sorununu çözmek için Piraye'ye doğru bir adım atar. Ancak Azem'in telefonuna gelen gizemli bir mesaj, her şeyi karıştırır.

"Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri" yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20:00'de Kanal D'de ekranlara geliyor!