Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında MKE Ankaragücü ile karşılaştı ve golsüz beraberlikle sahadan ayrıldı. Ankara'da oynanan bu mücadele sonucunda, Beşiktaş rövanş maçı öncesi avantajı elinde tuttu.

Karşılaşmada her iki takım da sakatlıklarla uğraşmak zorunda kaldı; MKE Ankaragücü'nden Morutan ve Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Maçın rövanşı, 7 Mayıs'ta Tüpraş Park'ta oynanacak.

İlk yarıda etkili ataklar vardı. 15. dakikada MKE Ankaragücü'nden Ali Sowe, arka direkte Bassogog'un pasını tamamlayarak topu ağlara gönderdi ancak VAR incelemesi sonucunda gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. Beşiktaş da etkili olmaya çalıştı, ancak Muleka'nın 46. dakikadaki kafa vuruşu yan ağlarda kaldı.

İkinci yarıda da gol sesi çıkmadı. Ankaragücü'nün önemli pozisyonlarından biri, 75. dakikada Macheda'nın boş kaleye yaptığı kafa vuruşunun üstten auta gitmesiyle sonuçlandı. Bu sırada, ofsayt bayrağı da kalktı.

İlk 11'ler şu şekildeydi:

MKE Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Uros, Mujakic, Atakan, Flips, Tolga, Efkan, Morutan, Bassogog, Ali Sowe.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Worrall, Umut, Al Musrati, Gedson, Rashica, Muci, Ghezzal, Muleka.

Beşiktaş, bu sezon Türkiye Kupası'na 5. turdan katıldı ve Eyüpspor'u 4-0 mağlup etti. Ardından Antalyaspor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Konyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, yarı finalde MKE Ankaragücü ile karşılaştı.

Ankaragücü'nün kupa yolu ise 3. turda Arguvanspor'u 2-0, 4. turda İskenderunspor'u 3-1 ve 5. turda Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup ederek başladı. Sonrasında 24Erzincanspor'u 5-1 yenen Ankaragücü, çeyrek finalde Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi ve Beşiktaş'ın rakibi oldu.