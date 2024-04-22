Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyareti, Türkiye'nin bölgedeki siyasi ve ekonomik ilişkilerini güçlendirme ve geliştirme amacıyla yapılan önemli bir diplomatik girişimdir. Bu ziyaret, Erdoğan'ın 12 yıl aradan sonra Irak'a yaptığı ilk resmi ziyarettir ve Irak'ta çeşitli üst düzey yetkililerle görüşmeler yapılmasını içermektedir.

Bağdat'ta yapılan resmi karşılama ve Erdoğan'ın Bağdat'taki görüşmeleri, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin yenilenmesi ve çeşitli konuların ele alınmasını sağlamaktadır. Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile baş başa görüşmeler, terörle mücadele, su kaynaklarının kullanımı ve enerji konularında işbirliği fırsatlarını keşfetmek amacıyla yapılmıştır. Erdoğan'a kalabalık bir heyet eşlik etmiş ve bu heyet Türkiye'nin Irak'la ilişkilerini geniş bir perspektifte ele alma niyetini göstermektedir.

Türkiye ile Irak arasında terörle mücadele için ortak bir harekat merkezi kurulması planlanmakta ve bu, bölgedeki güvenlik sorunlarını ele almak için önemli bir adım olabilir. Aynı zamanda, iki ülke arasında petrol ve doğalgaz akışının sağlanması, ticaret hacminin artırılması ve Kalkınma Yolu Projesi gibi konular da ele alınmıştır.

Ziyaretin ardından düzenlenen İş Forumu, Türkiye ile Irak arasındaki ticaret hacmini artırmayı ve 2030 yılına kadar ticaret hacmini 20 milyar dolara çıkarmayı hedeflemektedir. Erdoğan'ın Bağdat'taki resmi ziyaretinin ardından Erbil'e geçmesi ve oradaki temasları da Irak'taki Kürt bölgesi ile ilişkilerin geliştirilmesi yönünde önemli bir adımdır.

Bu ziyaret, Türkiye'nin Irak ile ekonomik, siyasi ve güvenlik alanlarında işbirliğini güçlendirme çabalarını yansıtmaktadır ve bölgedeki istikrar ve kalkınmaya katkı sağlayacak stratejik bir adım olarak değerlendirilmektedir.