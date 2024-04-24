ATV'nin sevilen dizisi "Aldatmak", bu Perşembe akşamı 66. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. TIMS&B Productions yapımcılığında, Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın katkılarıyla çekilen dizide bu hafta tansiyon yine yüksek.

Oğlunu korumak için mücadelesini artıran Kadriye, Mualla ile beklenmedik bir yüzleşme yaşıyor. Kahraman, annesini aşiretten gizlemek istemesiyle büyük bir adım atıyor, bu da Dicleli ailesinin dengelerini sarsacak gibi görünüyor.

Diğer yanda, kızının suçlarını affetmekte zorlanan Sezai, İpek'ten gelen şaşırtıcı bir itirafla sarsılıyor. Bu beklenmedik gelişme, Oltan'ın yaşamını da derinden etkileyecek. Tolga, Selin'e destek olmak için elinden geleni yaparken, Selin'in gerçek duygularından habersiz.

Güzide, yeni bilgiler ışığında Dündar'ın biyolojik annesi olup olmadığını yeniden düşünmeye başlıyor. Dündar ile giderek yakınlaşan Yeşim, müşteri ilişkilerinde yaşadığı sorunların ardındaki gerçekleri keşfediyor. Ümit'in kıskançlık krizleri ise Yeşim için tehlikeli sonuçlar doğurabilir.

"Aldatmak"ın yeni bölümü bu Perşembe saat 20.00'de atv'de! Unutmayın, heyecan dolu bu bölümü kaçırmayın!

