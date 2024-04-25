Türk televizyon dünyasının uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar'da heyecan verici bir gelişme yaşandı. Dizinin ünlü karakterlerinden "Mesut Komiser"i canlandıran Şevket Çoruh, ekrana geri dönüyor. Kanal D'de yayınlanan yeni bölüm fragmanı, "Efsane geri dönüyor!" mesajıyla izleyicilerin merakını artırdı.

Bu dönemde, Yeşilçam'ın usta ismi Türker İnanoğlu'nun hayatını kaybetmesiyle de dikkat çeken Arka Sokaklar, D Media yapımcılığı altında 18. sezonunda 672. bölüme ulaştı. Yayınlanan fragmanda, yüzü net olarak görünmeyen gizemli bir karakter izleyicilerle buluştu. Arif Müdür'ün Rıza Baba'ya, "Sen söyle; Mesut mu, değil mi?" diye sorması üzerine, dizinin hayranları bu gizemli karakterin Mesut Komiser olabileceğini düşündü. Ayrıca polis köpeği Garip'in, Mesut'un kokusunu alıp peşinden koştuğu anlar da dikkat çekti.

Bu fragmanın yayınlanmasıyla birlikte Şevket Çoruh'un diziye dönüşü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Özellikle Twitter'da Çoruh ve Arka Sokaklar, Trend Topic (TT) listelerinde üst sıralara yükselirken, hayranlar binlerce yorumla geri dönüşü kutladı.

Diğer yandan, usta oyuncu Şevket Çoruh'un Arka Sokaklar'ın resmi sosyal medya hesabını takibe alması da dizideki dönüşünün işareti olarak yorumlandı. Şimdi gözler, 26 Nisan Cuma akşamı yayınlanacak olan yeni bölüme çevrildi.

Dizi, kadrosunda Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu gibi tecrübeli isimleri barındırıyor ve 18 sezon boyunca izleyicileri ekrana bağlamayı başardı. Ancak, dizinin yeni sezonda devam edip etmeyeceği hala merak konusu. Şevket Çoruh'un dönüşü, dizinin geleceğine dair umutları yeniden alevlendirdi.