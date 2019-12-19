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Ziraat Bankası hakkında yeni iddia
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Gündem - - Editör: Tuğçe Gürel

Ziraat Bankası hakkında yeni iddia

Ziraat Bankası'nın borçlarından dolayı Simit Sarayı'nı satın almak için Rekabet Kurulu'na başvurmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki göstermişti. Ziraat Bankası'nın, Dünya Göz Hastanesi'nin 200 milyon dolarlık borcunu temizleyip karşılığında hisse satın alacağı iddia edildi.

Ziraat Bankası'nın borçlarından dolayı Simit Sarayı'nı satın almak için Rekabet Kurulu'na başvurmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki göstermişti. Ziraat Bankası'nın, Dünya Göz Hastanesi'nin 200 milyon dolarlık borcunu temizleyip karşılığında hisse satın alacağı iddia edildi.

Kamuoyunda tartışma yaratan Ziraat Bankası'nın Simit Sarayı'nı almak için Rekabet Kurumu'na başvurmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulmuştu. Erdoğan, "Benim bunu tasvip etmem mümkün değil. Geçmişte kamu bankalarının görev zararı olayları sebebiyle nasıl battığını hatırlayın" demişti. Ziraat Bankası'yla ilgili yeni bir iddia ortaya çıktı. Bankanın, Dünya Göz Hastanesi'nden hisse satın alacağı yönünde iddia ortaya çıktı.

Ziraat Bankasıyla ilgili yeni bir iddia ortaya çıktı. Serpil Yılmaz'ın yazısı şu şekilde; Simit Sarayı'ndan sonra gözler Dünya Göz Hastanesi'ne çevrildi. Ziraat GSYO, Dünya Göz Hastanesi'nin Ziraat Bankası'na olan, 200 milyon dolarlık kredi borcunu temizleyip karşılığında hisse satın alacak. Eray Kapıcıoğlu'nun yönetim kurulu başkanı olduğu Dünya Göz Hastanesi'nin çeşitli bankalara olan 200 milyon dolarlık kredi borcu yapılandırıldı. Hepsi Ziraat Bankası'na yüklendi. 2009 yılında 300 milyon doların üzerinde yatırımla Ankara'da en lüks hastanesini açtı. 15 bin kapalı alanı olan 18 katlı binanın mülkü Ziraat Bankası'na geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensubunun, "Kamuoyundaki bir tartışma da Ziraat Bankası'nın, Simit Sarayı'nı almak için Rekabet Kurumu'na başvurması. Buna yönelik eleştirilere yaklaşımınız nedir?" şeklinde yönelttiği soruya, "Bunu duyduğum anda genel müdürümüzü aradım. Genel müdürümüz, 'Bir ara gündeme geldi ama böyle bir şeyi şu anda düşünmüyoruz. Zaten Ziraat Bankası değil, Ziraat Bankası'nın girişim sermayesi şirketi... O tablo şu anda bu seyirde" şeklinde cevap verdi.


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