Ulaştırma Bakanlığı'dan Atlasglobal'e takip

Ulaştırma Bakanlığı, Atlasglobal'ın 21 Aralık tarihine kadar seferlerine ara verme kararını almasından sonra bilet alan yolcuların mağduriyetlerinin giderilip giderilmeyeceğinin yakından takip edileceğini açıkladı.

Türkiye'nin özel hava yolu şirketlerinden Atlasglobal'ın 21 Aralık tarihine kadar geçici olarak operasyonlara ara verildiğini duyurmasının ardından konu hakkında bir açıklamada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından geldi. Bakanlık, şirketin bilet alan yolcuların mağduriyetlerini giderip gidermediğinin yakından takip edileceğini duyurdu.

"Atlas Global Havayolları, 21 Aralık 2019 tarihine kadar tarifeli uçuşlarını durdurduğunu açıklamıştır. Firma, söz konusu dönem içinde uçuşunu yapamayan yolcularla ilgili bilgileri 15 Aralık 2019 tarihine kadar tespit ederek, söz konusu süreç nedeniyle oluşabilecek mağduriyetleri gidereceğini bildirmiştir. Atlas Global Havayolları'nın belirttiği süre içerisinde bilet alan yolcuların mağduriyetlerini giderip gidermediği, Bakanlığımızca yakından takip edilecektir"