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Uber mi Taksi mi Ucuz? Arasındaki Farklar Nelerdir?
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Gündem - - Editör: Mine KARACA

Uber mi Taksi mi Ucuz? Arasındaki Farklar Nelerdir?

Son zamanlarda ortaya çıkan adeta yeni bir devrim yaratan Uber uygulaması ortaya çıkmıştır. Bu uygulama taksilerle benzerlik gösterse de bazı farkları bulunmaktadır. Taksiler gibi yolcularını taşırlar, gidecekleri yere bırakırlar ve ücretlerini alırlar. Uber mi taksi mi ucuz? Aralarında ki farklar nelerdir? diye sorulduğunda insanların aklına pek çok cevaplar gelmektedir. Bunlardan biri Uber uygulamasında daha konforlu seyahat etmeniz gösterebilir.

Uber araçlarında 6 veya 7 kişiye kadar bir yerden bir yere seyahat etme şansınız vardır. Taksilerde genelde 4 kişi alınıyorken Uber bu farklılığını ortaya koymaktadır. Taksi ve Uber ücretlerine gelecek olursak birbirlerine yakın denilebilir. Fakat Uber uygulamasında 7 kişi bir araca binip ödenecek ücreti bölüştüğünde ortaya büyük bir ücret farkı ortaya çıkmaktadır. Bu gibi durumlarda Uber daha avantajlı görülebilmektedir.

Uber ve Sarı Taksinin En Büyük Farkları Nelerdir?

Uber uygulamasının en büyük farkı gidilecek yerin ücretini önceden yolcusuna bildirmesidir. Örneğin evinizden işinize gidecekseniz uygulamada belirli bir fiyat görürsünüz ve bu fiyattan fazlasını ödememiş olursunuz. Fakat taksilerde taksimetre bazı durumlarda değişebilmekte, ve ödenecek ücret belli olmamaktadır. Uber uygulaması belirli bir yoldan gitmektedir. İnisiyatif genelde çok az kullanılır.

Fakat taksilerde taksici istediği bölgeye girebilir veya trafiksiz yoldan gidebilmektedir. Uber uygulamasında aracına bindiğiniz her kişinin fotoğrafını ve plaka numarasını görmüş olursunuz. Bu büyük bir güvenlik önlemidir. Bu yüzden bazı durumlarda Uber daha çok tercih edilmektedir.

İnsanlar Hangisini Tercih Etmelidir?

İnsanların kendi isteğine, arzusuna ve konfor ihtiyacına bağlı olarak tercihleri değişebilir. Fakat Uber taksilere göre daha konforludur ve daha büyük araçlara sahiptir. Güvenlik önlemi olarak Uber daha çok önlem almaktadır ve güven sağlamaktadır. Taksi veya Uber kullanmak sizin inisiyatifinizdedir. Her insan keyifli bir yolculuk geçirmek uygun ve hesaplı bir şekilde seyahat etmek ister. Bu sebeple aralarındaki farklara dikkat etmeli buna göre seçim yapılmalıdır.


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