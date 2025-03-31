Trump'tan Ukrayna'ya Sert Uyarı: Anlaşmadan Geri Çekilme Kriz Yaratır

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşı ve Ukrayna'nın nadir toprak elementleri anlaşmasına dair önemli açıklamalarda bulundu. Florida’dan Washington’a dönüş yolunda uçakta gazetecilere konuşan Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin mevcut anlaşmadan geri adım atma eğiliminde olduğunu belirterek, bunun ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu. Trump’ın sözleri, bölgesel gerilimlerin yeniden artabileceği yönünde kaygı yarattı.

“Geri Adım Atılırsa Büyük Sorun Olur”

Trump açıklamasında, “Zelenski’nin nadir toprak elementleriyle ilgili anlaşmadan geri çekilmek istediğini görüyorum. Eğer böyle bir karar alırsa bu, yalnızca Ukrayna için değil, küresel güvenlik açısından da büyük bir sorun yaratır,” ifadelerini kullandı. Eski anlaşmaların yeniden müzakere edilmesine sıcak bakmadığını belirten Trump, Ukrayna’nın bu yöndeki tutumunun kendi içinde risk taşıdığını vurguladı.

Trump, söz konusu anlaşmanın yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda stratejik yönleri olduğunu da ifade ederek, bu geri adımın NATO üyeliği gibi daha büyük hedeflere zarar verebileceğine işaret etti. “Zelenski NATO üyesi olmak istiyor ama bu hiçbir zaman gerçekçi bir hedef değildi,” diyen Trump, Ukrayna’nın önce mevcut anlaşmalarına sadık kalması gerektiğini savundu.

Putin’le Olası Ateşkes Anlaşması Üzerine

Açıklamalarının devamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le olan ilişkisine de değinen Trump, Putin’in bugüne kadar verdiği sözleri büyük ölçüde tuttuğunu ve anlaşmalara sadık kaldığını ifade etti. Trump, “Putin’le uzun zamandır tanışıyoruz. Onun sözünden döneceğini sanmıyorum,” şeklinde konuştu.

Ancak Trump, son zamanlarda Putin’in Zelenski hakkında sarf ettiği bazı ifadelerin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını da itiraf etti. “Ne olursa olsun, Zelenski ile bir anlaşmaya varması gerekiyordu,” diyen Trump, liderler arasındaki kişisel antipatiye rağmen diplomasinin üstün gelmesi gerektiğini vurguladı.

Zelenski’ye Karşı Güvensizlik

Trump’ın değerlendirmeleri arasında, Zelenski’ye karşı duyduğu güvensizlik dikkat çekti. “Eğer bir lider anlaşma yaptıktan sonra yeniden masaya dönmek istiyorsa, bu güven sorununa işaret eder,” diyerek, Ukrayna liderinin tutumunu eleştirdi. Trump, savaşın durdurulması ve bölgedeki istikrarın sağlanması adına tarafların daha kararlı adımlar atması gerektiğini söyledi.

Ateşkes İçin Psikolojik Tarih

Trump’a, Rusya'nın ateşkesi kabul etmesi için belirlenmiş bir son tarih olup olmadığı sorulduğunda ise “Bu daha çok psikolojik bir eşik. Eğer bizi oyaladıklarını düşünürsem tepki veririm, ancak şimdilik böyle bir izlenimim yok,” yanıtını verdi. Trump, Putin’in barışçıl bir çözüm konusunda istekli olduğunu düşündüğünü belirterek, “Bir anlaşma yapmak istiyor gibi görünüyor,” dedi.

Dünya Gözünü Bu Sürece Çevirdi

Trump’ın açıklamaları, dünya basınında da geniş yankı buldu. Nadir toprak elementleri, stratejik öneme sahip olduğu için yalnızca ekonomik değil, askeri ve teknolojik boyutlarıyla da dikkat çekiyor. Bu bağlamda yapılacak veya iptal edilecek her anlaşma, yalnızca bölgeyi değil, küresel dengeleri de etkileme potansiyeline sahip.

Trump’ın sert çıkışı, Zelenski’nin gelecekte nasıl bir yol haritası çizeceği konusunu daha da kritik hale getirdi. Tüm gözler şimdi Ukrayna liderinin vereceği yanıtta ve ABD-Rusya-Ukrayna hattında yeniden şekillenecek dengelerde olacak.