Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde trafo patladı. 300 hasta tahliye edildi

Gündüz hastanesi ve diyaliz bölümünde öğle saatlerinde sebebi henüz belirlenemeyen trafo patlamasından sonra çıkan yangına ekipler müdahale etti. Hastane tahliye ediliyor.

Yoğun bakım ünitesinin de bulunduğu binayı dumanlar kapladı. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu, hastanenin 992 yatak kapasiteli olduğunu ve yaklaşık 300 hastanın tahliye edildiğini bildirdi.

Yangın sırasında 15 ameliyatın devam ettiğini ve yangın çıkınca bu ameliyatların hemen durdurulduğunu belirten Emiroğlu, yangının durdurulduğunu ancak yoğun dumanın devam ettiğini belirtti.