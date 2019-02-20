Temel Karamollaoğlu'ndan İdris Naim Şahin açıklaması

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, Ordu'da eski AK Partili İdris Naim Şahin'in aday gösterilmesinden sonra bazı açıklamalarda bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığına İçişleri eski Bakanı İdris Naim Şahin'i aday göstermesine ilişkin açıklama yapmak zorunda kaldı. Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlendiği basın toplantısında, maden kazasında hayatını kaybeden ailelere baş sağlığı dileyerek programına başladı.

İdris Naim Şahin'e Destek Çıktı

Karamollaoğlu, "Biz bu seçimlere gitmeden önce kendimiz adına bir politika belirledik. Bu seçimleri kazanmak için de elimizden ne geliyorsa yapacağız. Geçmiş zamanda yaşanan hadiseler bizi pek fazla ilgilendirmez. İdris Naim Şahin'in de devlette görevli bulunduğu dönemlerde tasvip edilen ve edilmeyen birçok icraatte bulunmuştur. O yüzden bizim üzerimize fazla gelinmesin." dedi.g